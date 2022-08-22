Van’da değişik suçlardan aranan 9 kişi tutuklandı
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 9 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 15-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 27 yıl hapis cezası bulunan 10 şahıs yakalanmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet cep telefonu ve 3 adet bisiklet ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 1 adet kuru sıkı tabanca ve 14 adet fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda da 2 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet kuru sıkı tabanca, 44 adet fişek, 1 adet cep telefonu, 760 TL nakit para ve muhtelif malzeme ele geçirilmiştir” denildi.İHA
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