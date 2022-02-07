Van’da değişik suçlardan 33 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında hırsızlık yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 31 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 78 yıl hapis cezası bulunan ve 7 bin 580 TL para cezası almış, çeşitli suçlardan aranması olan 45 şahıs yakalanmış ve 25 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 180 litre mazot, 3 adet cep telefonu, 2 adet akü ve 1 adet bisiklet ele geçirilmiş ve sahiplerine teslim edilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 8 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.