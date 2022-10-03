Van’da değişik suçlardan 27 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 26 Eylül - 2 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 36 yıl hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalanmış, 15 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet otomobil, 1 adet bisiklet, 3 adet cep telefonu, 2 adet pasaport ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 23 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 12 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 5 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ve 1 adet balta ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 4 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.İHA