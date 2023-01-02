Van’da değişik suçlardan 27 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 26 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 76 yıl hapis cezası bulunan 28 şahıs yakalanmış, 16 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 4 adet otomobil, 1 cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçuna karışan 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 11 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta ve 580 paket bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir.

Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 6 aranan şahıs yakalanmış, 2 adet kurusıkı tabanca, 18 adet fişek, 1 adet sahte plaka ve 11 torba kömür ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 7 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet tabanca ve 3 bin 125 kartuş faturasız ilaç ele geçirilmiştir” denildi.iha