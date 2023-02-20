Van’da değişik suçlardan 21 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 44 yıl hapis cezası bulunan 31 şahıs yakalanmış, 14 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet araç, 1 adet bisiklet, 6 adet araç aküsü, 1 adet akülü araba ve 2 adet cep telefonu ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçlarına karışan 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda da 3 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 6 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.İHA