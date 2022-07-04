Van’da değişik suçlardan 19 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Haziran - 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 46 yıl hapis cezası bulunan 23 şahıs yakalanmış, 18 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet cep telefonu, 1 adet bisiklet, 1 adet altın kaplama saat, 60 bin TL nakit para ve muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 10 adet fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; aranması olan 2 şahıs yakalanmış, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır” denildi.İHA