Van’da değişik suçlardan 10 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 2-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 12 yıl hapis ve 3 bin TL para cezası bulunan 15 şahıs yakalanmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; kamyon yakıt tankı, 2 adet cep telefonu, 2 adet bisiklet ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 23 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet tabanca, 18 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet fişek ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır” denildi.İHA