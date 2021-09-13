Van’da çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi

Van’da polis ekipleri tarafından 6-12 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, olayla ilgili 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

ASAYİŞ 13.09.2021, 11:43 13.09.2021, 14:13
Van’da çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi

Van Emniyet Müdürlüğüne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakleden şahısların deşifresine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 06-12 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 917 adet farklı marka ve miktarda parfüm, 52 adet cep telefonu ve 126 adet cep telefonu aksesuarı, 33 adet sikke, 3,5 litre alkol, 11 bin 238 adet tıbbi ilaç ve 650 paket sigara ele geçirildi. Elde geçirilen gümrük kaçağı malzemelerle ilgili olarak 11 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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