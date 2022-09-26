Van’da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 19-25 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; bin 945 paket sigara, 59 paket doldurulmuş makaron, 56 adet cep telefonu, 129 adet cep telefonu şarj aleti, 8 adet tarihi eser, 183 adet zayıflama hapı ele geçirildi.

6136 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 1 adet tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet AK-47 tüfek, 15 adet AK-47 şarjörü, 261 adet AK-47 mermisi, 1 adet AK-47 kasatura, 5 adet av tüfeği, 24 adet av tüfeği kartuş fişek ve 3 adet hücum yeleği ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 10 olay çerçevesinde 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı” denildi. İHA