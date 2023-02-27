Van’da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Çalışmalar neticesinde; 345 litre akaryakıt, 113 şişe (92,2 litre) alkol, 4 bin 345 paket sigara, 7 adet cep telefonu, 8 adet cep telefonu aksesuarı, 334 adet ilaç ele geçirilmiştir. 6114 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 6 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 11 olay bünyesinde 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA