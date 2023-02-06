Van’da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “30 Ocak ve 5 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 203 adet cep telefonu, 4 bin 489 paket sigara, 6 adet elektronik sigara, 120 adet akıllı saat, 52 adet cep telefonu aksesuarı, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 16 adet tabanca fişeği, 8 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 8 olay bünyesinde 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha