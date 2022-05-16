Van’da çeşitli suçlardan 25 kişi tutuklandı

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 9-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 72 yıl hapis cezası bulunan 34 şahıs yakalanmış, 24 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 5 adet akü ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet fişek, 11 adet kurusıkı fişek, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 adet tabanca, 14 adet fişek, 5 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır” denildi.