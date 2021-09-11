Van’da boş bir arazide 104 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 104 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

ASAYİŞ 11.09.2021, 12:22 11.09.2021, 12:41
Van’da boş bir arazide 104 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Gürpınar ilçesinde boş bir arazide Narkotik Detektör Köpekleri Irmak ve Magnum ile yapılan detaylı aramada; 102 paket halinde toplam 104 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak (H.Y.) isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: İHA

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