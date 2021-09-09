Van’da bir şahsın üzerinde 11 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

ASAYİŞ 09.09.2021, 15:56
Van’da bir şahsın üzerinde 11 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 10 paket halinde 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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