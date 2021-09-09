Van’da bir şahsın üzerinde 11 kilo eroin ele geçirildi
Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi.
ASAYİŞ 09.09.2021, 15:56
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