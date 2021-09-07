Van’da bir otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinin kovaladığı otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör tutuklandı.

ASAYİŞ 07.09.2021, 11:07
Van’da bir otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen ve kovalamaca sonucu terk halde bulunan araçta yapılan aramada 8 düzensiz göçmen yakaladı. Olay ile ilgili gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 4 şahıstan 2'si tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Yorumlar (1)
Van kaçaklarla anılsın istemiyoruz. 6 saat önce
İNSAN KAÇAKÇILIĞI VE ONA GÖZ YUMMAK, YARDIMCI OLMAK ÜLKEYE VE TOPLUMUN GELECEĞİNE İHANETTİR. GÜN GELECEK, BU KADAR KONTROLSÜZ, KAYITSIZ VE SINIRSIZ GÖÇÜN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEĞİZ. BU BİR İŞGALDİR, İSTİLADIR. HERKES DUYARLI OLMALI. 18- 40 YAŞ ARASI ERKEKLERDEN OLUŞAN YÜZ BİNLERCE KİŞİLİK BU GÖÇÜ ÖNLEMELİYİZ. HİÇBİR VATANDAŞ BU İŞİ YAPANLARI GİZLEMESİN. VAN DA ÜLKE DE BU İŞTEN MADDİ- MANEVİ ÇOK ZARAR GÖRECEK. BİRKAÇ YÜZ VEYA BİRKAÇ BİN KAÇAKÇI RANT SAĞLARKEN HEPİMİZ BUNUN ZARARLARINI İLERDE YAŞAMAYALIM.
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
24°
açık
Namaz Vakti 08 Eylül 2021
İmsak 04:09
Güneş 05:34
Öğle 12:10
İkindi 15:45
Akşam 18:35
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0