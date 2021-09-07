Van’da bir otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinin kovaladığı otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör tutuklandı.
ASAYİŞ 07.09.2021, 11:07
Kaynak: İHA
Van kaçaklarla anılsın istemiyoruz. 6 saat önce
İNSAN KAÇAKÇILIĞI VE ONA GÖZ YUMMAK, YARDIMCI OLMAK ÜLKEYE VE TOPLUMUN GELECEĞİNE İHANETTİR. GÜN GELECEK, BU KADAR KONTROLSÜZ, KAYITSIZ VE SINIRSIZ GÖÇÜN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEĞİZ. BU BİR İŞGALDİR, İSTİLADIR. HERKES DUYARLI OLMALI. 18- 40 YAŞ ARASI ERKEKLERDEN OLUŞAN YÜZ BİNLERCE KİŞİLİK BU GÖÇÜ ÖNLEMELİYİZ. HİÇBİR VATANDAŞ BU İŞİ YAPANLARI GİZLEMESİN. VAN DA ÜLKE DE BU İŞTEN MADDİ- MANEVİ ÇOK ZARAR GÖRECEK. BİRKAÇ YÜZ VEYA BİRKAÇ BİN KAÇAKÇI RANT SAĞLARKEN HEPİMİZ BUNUN ZARARLARINI İLERDE YAŞAMAYALIM.
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