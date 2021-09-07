Van’da bir otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen ve kovalamaca sonucu terk halde bulunan araçta yapılan aramada 8 düzensiz göçmen yakaladı. Olay ile ilgili gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 4 şahıstan 2'si tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.