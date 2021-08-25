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Van’da bir otelde 26 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir otelde polis ve MİT’in ortaklaşa düzenlediği operasyonda 26 kaçak göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

ASAYİŞ 25.08.2021, 10:05 25.08.2021, 12:10
Van’da bir otelde 26 düzensiz göçmen yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Van merkez ilçelerinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında; İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde tespit edilen bir otelde arama yapıldı. Yapılan aramada 26 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 şahsa göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: İHA

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