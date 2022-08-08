Van’da bir organizatör hakkında işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan operasyonda 1 organizatör hakkında adli işlem başlatılmış, göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur” denildi.iha