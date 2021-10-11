Van’da bir haftada 387 kilo 394 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van’da polis ekiplerince bir hafta boyunca yapılan çalışmalar sonucunda 387 kilo 394 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 25 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.
ASAYİŞ 11.10.2021, 11:21 11.10.2021, 13:05
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