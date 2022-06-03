Van’da bina tahliye ve yangın söndürme tatbikatı
Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde “bina tahliye ve yangın söndürme” tatbikatı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2022 yılı eğitim ve tatbikat faaliyetleri bünyesinde Edremit ilçesindeki Erdemkent Mahallesi’nde tatbikat yapıldı. AFAD arama kurtarma personelleriyle birlikte Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Van 112-UMKE personellerinin de katılımıyla “bina tahliye ve yangın söndürme” tatbikatı gerçekleştirildi.
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