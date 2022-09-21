Van’da bin 96 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 96 adet faturasız kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.

ASAYİŞ 21.09.2022, 17:34
Van’da bin 96 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hakkâri ili Şemdinli ilçesinden Van merkeze çok sayıda kaçak cep telefonu geleceği bilgisinin elde edilmesi üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince plakası daha önceden tespit edilen araçta arama yapıldı. Yapılan adli aramada 4 şüpheliyle birlikte bin 96 adet faturasız kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 4 şahsa kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı” denildi.İHA

Yorumlar (0)
24
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1