Van’da asayiş olayları

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 49 yıl hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalanmış, 15 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Hırsızlık suçlarına karışan 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 9 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 50 adet fişek ele geçirildi. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 aranan şahıs yakalandı” denildi.

"Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi"

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 54 adet elektronik sigara, 40 adet sigara likidi 400 paket sigara ele geçirildi. 2863 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 8 adet sikke, 3 adet metal obje ele geçirildi Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olayla ilgili 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.İHA