Van’da aranması olduğu tespit edilen 70 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde 20-26 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında 18 şahıs 5607 Sayılı Kanuna muhalefet, 6 şahıs yaralama, 4 şahıs tehdit, 4 şahıs hırsızlık, 3 şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 3 şahıs göçmen kaçakçılığı, 3 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, 2 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama 2 şahıs silahlı terör örgütüne üye olma (PKK), 2 şahıs hakaret, 2 şahıs sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, 2 şahıs ailenin korunması kanununa muhalefet, 2 şahıs suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, 1 şahıs alkollü araç kullanma, 1 şahıs ateşli silah ve mermi bulundurma, 1 şahıs çocuğun soy bağını değiştirmek, 1 şahıs dolandırıcılık, 1 şahıs fuhşa aracılık etmek, 1 şahıs görevi yaptırmamak için direnme, 1 şahıs hakaret-sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret-tehdit, 1 şahıs hırsızlık-mala zarar verme ü-konut dokunulmazlığının ihlali, 1 şahıs kamu malına zarar verme, 1 şahıs kasten öldürme, 1 şahıs kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf, 1 şahıs kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 şahıs mala zarar verme, 1 şahıs nitelikli cinsel saldırı, 1 şahıs 6136 sayılı kanuna muhalefet, 1 şahıs taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak, 1 şahıs tanınmamak için tedbir ve hırsızlık-konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarına ilişkin 70 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapıldı” denildi.iha