Van’da aranan 77 şüpheli yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 18-24 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin 77 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek, haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.İHA