Van’da 91 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ilçesinde bir araçta arama yapıldı. Narkotik Dedektör Köpeği Irmak ile yapılan aramada; 257 paket halinde 91 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi.