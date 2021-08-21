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Van’da 91 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 91 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi.

ASAYİŞ 21.08.2021, 09:54 21.08.2021, 12:13
Van’da 91 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ilçesinde bir araçta arama yapıldı. Narkotik Dedektör Köpeği Irmak ile yapılan aramada; 257 paket halinde 91 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi.

Kaynak: İHA

#van #asayiş
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