Van’da 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van’da narkotik polisi tarafından 1 haftada yaptığı operasyonda 80 kilo 120 gram uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili 25 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Mayıs - 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 27 kilo 106 gram eroin, 28 kilo 4 gram metamfetamin, 18 kilo 151 gram esrar, 6 kilo 780 gram skunk, 0,79 gram sentetik kannabinoid, 54 bin 154 adet sentetik ecza ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 25 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma” suçlarından yasal işlem yapılmıştır” denildi.İHA
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