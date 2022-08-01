Van’da 7 organizatör tutuklandı
Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 organizatör tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 25 - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda, 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış ve 7 organizatör tutuklanmıştır” denildi.İHA
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