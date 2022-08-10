Van’da 7 çocuk babası intihar etti!

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde ikamet eden 65 yaşındaki 7 çocuk babası H. A intihar ederek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre Olay 9 Ağustos salı günü Karşıyaka Mahallesi Birol Emil İlk ve Ortaöğretim okulu civarında meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri güvenlik önemli alırken, evinde iple asılı halde bulunan H.A’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulans aracıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırıldı. Van Basın