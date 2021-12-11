Van’da 66 şahıs hakkında işlem yapıldı
Van’da aranması olduğu tespit edilen 66 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “3 - 9 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin 66 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.iha
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