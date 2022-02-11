Van’da 66 şahıs hakkında işlem yapıldı
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 66 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 4-11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin 66 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.İHA
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