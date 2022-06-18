Van’da 64 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde 10-16 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında

17 şahıs 5607 Sayılı Kanuna muhalefet, 8 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurma, 5 şahıs bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 4 şahıs yaralama, 4 şahıs göçmen kaçakçılığı, 3 şahıs herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, 2 şahıs 6136 sayılı kanuna muhalefet, 2 şahıs kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, 1 şahıs terör örgütü propagandası yapma, 1 şahıs 1072 sayılı kanuna aykırılık (2 dosya, 1 şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık - bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık (2 dosya), 1 şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık - mala zarar verme - askeri ceza kanununa muhalefet, 1 şahıs cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 şahıs cinsel taciz, 1 şahıs hakaret-tehdit, 1 şahıs hırsızlık, 1 şahıs hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, 1 şahıs hükümlü ve tutuklunun kaçması, 1 şahıs kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, 1 şahıs karşılıksız yararlanma, 1 şahıs konut dokunulmazlığını ihlal etme - mala zarar verme - bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 1 şahıs mala zarar verme, 1 şahıs silahla tehdit, 1 şahıs şantaj - özel hayatın gizliliğini ihlali, 1 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 1 şahıs 5846 Sayılı Kanuna muhalefet, 1 şahıs resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin 64 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.iha