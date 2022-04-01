Van’da 63 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
Van’da değişik suçlardan aranması olduğu tespit edilen 63 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 25 Mart-1 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlardan aranması olduğu tespit edilen 63 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.
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