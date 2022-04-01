Van’da 63 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 25 Mart-1 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlardan aranması olduğu tespit edilen 63 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.