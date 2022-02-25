Van’da 62 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 62 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “18-24 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin 62 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.İHA
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