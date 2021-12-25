Van’da 62 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
Van’da aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 62 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 17 - 23 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin 62 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.iha
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