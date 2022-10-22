Van’da 62 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 14-20 Ekim 2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde 23 bin 243 şahsın yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin toplam 62 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.iha