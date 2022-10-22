Van’da 62 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 62 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 14-20 Ekim 2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde 23 bin 243 şahsın yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin toplam 62 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.iha
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