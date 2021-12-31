Van’da 61 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Van’da yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan araması bulunan 61 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 24 - 30 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin 61 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.iha
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|19
|40
|3. Afjet Afyonspor
|19
|37
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|5. Sivas Belediyespor
|19
|34
|6. Çorum FK
|19
|34
|7. Somaspor
|19
|32
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
|10. Ankaraspor
|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
|12. İnegölspor
|19
|24
|13. Diyarbekirspor
|19
|22
|14. Turgutluspor
|19
|22
|15. Etimesgut Belediyespor
|19
|21
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|50
|2. Chelsea
|20
|42
|3. Liverpool
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. West Ham
|19
|31
|6. M. United
|18
|31
|7. Tottenham
|17
|30
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|18
|25
|10. Brighton
|18
|24
|11. Crystal Palace
|19
|23
|12. Aston Villa
|18
|22
|13. Southampton
|19
|21
|14. Brentford
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|17
|13
|18. Burnley
|16
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10