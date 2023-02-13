Van’da 61 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 6-12 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 38 kilo 580 gram metamfetamin, 22 kilo 450 gram esrar ve 117 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.İHA