Van’da 60 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 60 adet kurusıkı tabanca ve 50 adet şarjör ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde programlı ve titiz çalışmalar sonucunda tespit edilen bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada 60 adet kurusıkı tabanca ve 50 adet şarjör ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.
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