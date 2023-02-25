Van’da 59 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 17.02.2023 – 23.02.2023 tarihleri arasında yapılan 27 ben 241 GBT sorgulamasında; 9 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, 9 şahıs kaçakçılık ile mücadele kanununa muhalefet, 5 şahıs ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, 4 şahıs hırsızlık, 4 şahıs göçmen kaçakçılığı yapma, 3 şahıs basit yaralama, 3 şahıs hükümlü veya tutuklunun kaçması, 3 şahıs kasten öldürme, 3 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama,

2 şahıs cinsel taciz, 2 şahıs kasten yaralama,2 şahıs cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 2 şahıs dolandırıcılık, 2 şahıs silahlı terör örgütüne üye olma, 1 şahıs görevi yaptırmamak için mukavemet, 1 şahıs mala zarar verme, 1 şahıs mühür bozma, 1 şahıs suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, 1 şahıs tehdit, 1 şahıs tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, suçlarına ilişkin (59)şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi