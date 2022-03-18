Van’da 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van’da değişik suçlardan araması bulunan 56 şüpheli şahsın hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 11-17 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlarına ilişkin 56 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.
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