Van’da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi
Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak olduğu değerlendirilen 550 litre motorin ve 80 litre motor yağı ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki bir mahallede çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Kaçak akaryakıt satışı yapıldığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde F.K., Y.D. ve O.K. isimli şahısların depo mahiyetindeki iş yerlerine ve eklentilerine yapılan operasyon sonucu 550 litre motorin, 80 litre motor yağı ele geçirilmiştir. Olayın şüphelileri F.K., Y.D. ve O.K. isimli şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.İHA
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|36
|81
|2. Bodrumspor
|36
|71
|3. 1461 Trabzon FK
|36
|70
|4. Sivas Belediyespor
|36
|66
|5. Çorum FK
|36
|61
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|36
|60
|7. Silahtaroğlu Vanspor FK
|36
|60
|8. Afjet Afyonspor
|36
|59
|9. Somaspor
|36
|52
|10. Ankaraspor
|36
|51
|11. İnegölspor
|36
|50
|12. Etimesgut Belediyespor
|36
|47
|13. Diyarbekirspor
|36
|41
|14. Sarıyer
|36
|40
|15. Serik Belediyespor
|36
|39
|16. Adıyaman FK
|36
|37
|17. Turgutluspor
|36
|34
|18. Ergene Velimeşespor
|36
|32
|19. Niğde Anadolu FK
|36
|28
|20. Kahramanmaraşspor
|36
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Galatasaray
|34
|47
|12. Kasımpaşa
|33
|44
|13. Kayserispor
|34
|43
|14. Sivasspor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21