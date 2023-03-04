Van’da 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 24 Şubat 2023 – 02 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan 28.596 GBT sorgulamasında;

10 şahıs göçmen kaçakçılığı yapma

10 şahıs kaçakçılık ile mücadele kanununa muhalefet

7 şahıs hırsızlık

6 şahıs tehdit

4 şahıs spor müsabakalarında bahis veya şans oyunları kanununa muhalefet

4 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak

4 şahıs dolandırıcılık

2 şahıs resmi belgede sahtecilik

2 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama

1 şahıs basit yaralama

1 şahıs infaz veya tutukevine yasaklı eşya sokmak

1 şahıs ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma

1 şahıs terör örgütü propagandası yapmak

Suçlarına ilişkin toplam (53) şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi