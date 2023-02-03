Van’da 53 internet sitesi erişime engellendi

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 53 internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.

ASAYİŞ 03.02.2023, 18:19
Van’da 53 internet sitesi erişime engellendi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 2023 yılı Ocak ayı içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcenlik ve fuhuş siteleri, zararlı yazılım barındıran oltalama ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Yürütülen çalışmalar neticesinde 20 adet müstehcen, 14 adet yasadışı bahis ve 16 adet dolandırıcılık yapan ve diğer suç içerikli paylaşımların olduğu internet siteleri tespit edildi. ‘5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Kanunu’ gereğince toplam 53 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca gelişen ve değişen koşulların ihtiyaçları gereği, siber suçlarla mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir” denildi.İHA

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