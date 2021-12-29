Van’da 518 adet tarihi sikke ele geçirildi
Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 518 adet tarihi sikke ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Aralık 2021 günü saat:14.00 sıralarında Gürpınar ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda yol üzerinde durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde 518 adet tarihi sikke ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınmış olup olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı” denildi.iha
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