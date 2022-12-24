Van’da 51 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 51 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 16-22 Aralık 2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde 34 bin 113 şahsın yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlardan toplam 51 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.
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