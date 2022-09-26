Van’da 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda 1 şahsın üzerinden 5 kilo 632 gram metamfetamin ele geçirildi.

ASAYİŞ 26.09.2022, 10:29
Van’da 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesin 1 şahsın üzerinden 5 kilo 632 gram metamfetamin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma” suçlarından yasal işlem yapıldı.iha

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