Van’da 5 bin bağ ot yandı
Van’ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bin 500 bağ ot yandı.
Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Özalp ilçesine bağlı Mollatopuz Mahallesi’nde meydana geldi. Şemsettin Çelikcan’a ait istiflenmiş ot yığını bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, bin 500 bağ ot ise yandı.iha
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