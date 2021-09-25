Van’da 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında bir araçta 5 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

ASAYİŞ 25.09.2021, 10:37
Van’da 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak Müdürlüğümüz Saray İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce; ilçede durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada; 5 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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