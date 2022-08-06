Van’da 49 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 29 Temmuz-4 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin 49 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.İHA