Van’da 42 kilo 201 gram eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 23-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 42 kilo 201 gram eroin, 882,36 gram afyon sakızı, 58,28 gram metamfetamin, 868,91 gram esrar, 4,03 gram sentetik kannabinoid, 11 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 18 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.İHA