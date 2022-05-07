Van’da 30 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 29 Nisan 05 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptı.

Yapılan GBT sorgulamasında; 6 şahıs 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, 5 şahıs kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, 2 şahıs alkol ve uyuşturucu maddenin altındayken araç kullanma, 2 şahıs göçmen kaçakçılığı, 1 şahıs haberleşme kanununa muhalefet, 1 şahıs basit yaralama, 1 şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, 1 şahıs büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık, 1 şahıs hakaret, 1 şahıs herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, 1 şahıs hırsızlık, 1 şahıs hükümlü veya tutkulunun kaçması, 1 şahıs kamu hizmetine tahsis edilmiş eşya hakkında hırsızlık, 1 şahıs karşılıksız yararlanma, 1 şahıs kişinin kendini tanınmayacak bir hale koymak suretiyle tehdit, 1 şahıs müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, 1 şahıs pek az sayıda mermi bulundurma veya taşıma, 1 şahıs silahla tehdit, 1 şahıs taksirle ölüme neden olma suçlarına ilişkin 30 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapıldı” denildi.İHA